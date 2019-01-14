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شاهد.. أهداف مباراة الإمارات وتايلاند

الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة الإمارات وتايلاند
AFP Khaled DESOUKI
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يسود التعادل الإيجابي 1-1 على نتيجة المباراة التي تجمع المنتخبين الإماراتي والتايلاندي حاليا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا 2019.

وافتتح المنتخب الإماراتي باب التسجيل مبكرا عند الدقيقة الـ7 عن طريق علي أحمد مبخوت.

وعادل للمنتخب التايلاندي ثايتفان بوانغشان في الدقيقة 41.

المصدر: RT

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