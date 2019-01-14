الإمارات تتعادل مع تايلاند وتتشبث بصدارة المجموعة الأولى
AFP
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ساد التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة المباراة التي جمعت المنتخبين الإماراتي والتايلاندي اليوم الاثنين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا 2019.
وافتتح المنتخب الإماراتي باب التسجيل مبكرا عند الدقيقة الـ7 عن طريق علي أحمد مبخوت.
January 14, 2019
وعادل للمنتخب التايلاندي ثايتفان بوانغشان في الدقيقة 42.
January 14, 2019
وتصدرت الإمارات الترتيب مع 5 نقاط مقابل 4 لتايلاند الثانية بفارق المواجهات المباشرة عن البحرين، فيما ودعت الهند (3 نقاط) وعجزت عن التأهل الى الدور الإقصائي للمرة الأولى في تاريخها.
المصدر: RT
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