الإمارات تتعادل مع تايلاند وتتشبث بصدارة المجموعة الأولى

ساد التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة المباراة التي جمعت المنتخبين الإماراتي والتايلاندي اليوم الاثنين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا 2019.

وافتتح المنتخب الإماراتي باب التسجيل مبكرا عند الدقيقة الـ7 عن طريق علي أحمد مبخوت.

وعادل للمنتخب التايلاندي ثايتفان بوانغشان في الدقيقة 42.

وتصدرت الإمارات الترتيب مع 5 نقاط مقابل 4 لتايلاند الثانية بفارق المواجهات المباشرة عن البحرين، فيما ودعت الهند (3 نقاط) وعجزت عن التأهل الى الدور الإقصائي للمرة الأولى في تاريخها.

المصدر: RT