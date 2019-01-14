قطر تشكو منظمي كأس آسيا في الإمارات للاتحاد الآسيوي

قالت قطر إن منظمي بطولة كأس آسيا في الإمارات حرموا مهاجم المنتخب القطري المعز علي من الاحتفاظ بكرة المباراة التي جمعت "العنابي" بنظيره الكوري الشمالي والتي انتهت بفوز الأول 6-0.

ونجح المهاجم القطري في تسجيل أربعة أهداف خلال هذه المواجهة، وجرت العادة أن يحصل من يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" أو أكثر، على الكرة التي جرت بها المباراة كهدية رمزية لتخليد ذكرى المواجهة.

وأكد المنسق الإعلامي للمنتخب القطري علي الصلات، هذه الحادثة، خلال تصريحه لبرنامج "المجلس"، الذي يعرض على قناة الكأس بالقول: "طلبنا حصول المعز علي على كرة مباراة كوريا الشمالية (من القائمين على البطولة)، لكن ذلك لم يحدث"، مضيفا أنه تم تقديم شكوى رسمية للاتحاد الآسيوي بعد هذه الواقعة.

وقال المهاجم القطري (22 عاما) إنه طالب بالاحتفاظ بالكرة كتذكار تاريخي بالنسبة له، كأغلب لاعبي كرة القدم في العالم، لكنه منع من ذلك في مشهد مخالف لأعراف كرة القدم.

المصدر: الشرق القطرية