شاهد.. استقبال حافل لسون في الإمارات

وصل سون هيونج مين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلى الإمارات، اليوم الاثنين، لدعم قائمة كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2019.

Korea Republic 🇰🇷 star Son Heung-min arrives in the UAE for the #AsianCup2019! pic.twitter.com/oFJl83vft3 — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 14, 2019

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وغاب سون، الذي حظي باستقبال حافل من المشجعين، عن أول مباراتين لكوريا الجنوبية بسبب اتفاق سابق مع توتنهام، لكنه سيكون جاهزا لمواجهة الصين بعد غد، لتحديد متصدر المجموعة الثالثة.

وفازت كوريا الجنوبية على الفلبين وقيرغيزستان بنفس النتيجة 1ـ 0 لكنها ستحتاج إلى فوز ثالث على التوالي لانتزاع القمة من الصين التي تملك 6 نقاط أيضا.

وضمنت كوريا الجنوبية والصين التأهل لدور الـ16، لكن المتصدر ربما يحصل على طريق أسهل لأنه سيواجه منتخبا احتل المركز الثالث في مجموعته.

وشارك سون بكامل دقائق المباراة التي خسرها فريقه أمام مانشستر يونايتد (1-0) أمس الأحد ضمن الجولة الـ22 من البريميرليغ.

وسجل سون 8 أهداف مع توتنهام في الدوري هذا الموسم، كما صنع 7 أهداف أخرى، ويعتبر من أهم العناصر الهجومية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

المصدر: وكالات