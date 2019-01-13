قائمة المتأهلين مبكرا إلى دور الـ 16 لكأس آسيا 2019 ..والنصف عربي

ضمنت عشرة منتخبات نصفها عربية التأهل مبكرا إلى دور الستة عشر للنسخة الـ 16 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، التي تستضيفها الإمارات في الفترة ما بين 5 يناير الجاري، و1 فبراير المقبل.

إقرأ المزيد

وأصبح المنتخب الأردني أول المتأهلين إلى دور الستة عشر للبطولة القارية، بعد أن حقق انتصارين متتاليين في المجموعة الثانية، على كل من منتخب أستراليا، حامل اللقب، بهدف وحيد، وعلى سوريا بهدفين نظيفين.

وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة مبكرا، بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية للمسابقة:

المجموعة الأولى:

الإمارات

المجموعة الثانية:

الأردن

إقرأ المزيد

المجموعة الثالثة:

الصين

كوريا الجنوبية

المجموعة الرابعة:

إيران

العراق

المجموعة الخامسة:

قطر

السعودية

المجموعة السادسة:

أوزبكستان

اليابان.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحل في المركز الثالث.

المصدر: RT