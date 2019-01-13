بالفيديو.. أوزبكستان يبلغ دور الـ 16 لكأس آسيا من بوابة تركمنستان

حجز منتخب أوزبكستان مقعدا له مبكرا في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره التركمنستاني برباعية، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية.

وسجل جافوخير سيديكوف هدف التقدم لأوزبكستان، في الدقيقة 17. وأضاف مواطنه المهاجم إلدور شومورودوف هدفين، في الدقيقتين (24 و42)، وتخللهما هدف زميله جلال الدين مشاريبوف سجله، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول للمباراةأ التي أقيمت على استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب، في مدينة دبي الإماراتية.

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وحقق منتخب أوزبكستان انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيد بالتالي إلى 6 نقاط، ويتصدر قائمة المجموعة السادسة، وضمن بذلك تأهله إلى دور الـ 16 الكبار للبطولة، برفقة وصيفه الياباني، الذي تغلب بدوره على نظيره العماني بهدف وحيد، في وقت سابق من اليوم.

وأصبح المنتخب الأوزبكي عاشر المتأهلين إلى دور الستة عشر للبطولة القارية، بعد الأردن، الصين، كوريا الجنوبية، العراق، السعودية، الإمارات، إيران، اليابان وقطر.

في المقابل، منيت تركمنستان بالهزيمة الثانية على التوالي، وتتذيل قائمة المجموعة من دون نقاط، وبفارق ألأهداف خلف سلطة عمان، صاحبة المركز الثالث.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحل في المركز الثالث.

المصدر: RT