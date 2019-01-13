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نتيجة مباراة أوزبكستان وتركمنستان

الرياضة

نتيجة مباراة أوزبكستان وتركمنستان
AFP Giuseppe CACACE
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تقدم منتخب أوزبكستان على نظيره التركمنستاني برباعية في الشوط الأول للقاء الجاري بينهما، على استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب، في مدينة دبي، ضمن الجولة الثانية لكأس آسيا 2019.

وسجل جافوخير سيديكوف هدف التقدم لأوزبكستان، في الدقيقة 17. وأضاف مواطنه المهاجم إلدور شومورودوف هدفين، في الدقيقتين (24 و42)، وتخللهما هدف زميله جلال الدين مشاريبوف سجله، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول للمباراة.

 

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المصدر: RT

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