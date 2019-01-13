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شاهد .. أهداف مباراة سلطنة عمان واليابان

الرياضة

شاهد .. أهداف مباراة سلطنة عمان واليابان
AFP Karim Sahib
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تقدم منتخب اليابان على نظيره العماني بهدف، في اللقاء الجاري بينهما حاليا، على استاد مدينة زايد الرياضية، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بالجولة الثانية لكأس آسيا لكرة القدم 2019.

وسجل الياباني جينكي هاراغوتشي هدف التقدم لبلاده، في الدقيقة 28، من ضربة جزاء.

التشكيلة الأساسية لمنتخبي سلطنة عمان واليابان:

المصدر: RT

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