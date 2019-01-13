بالفيديو.. هدف "بمقصية" رائعة

أحرز المهاجم الأوروغوياني كريستيان ستواني هدفا رائعا لفريقه جيرونا أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس، في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت، وذلك ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووضع كريستيان ستواني فريقه في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 12، بتسديدة "مقصية" رائعة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة.

وأدرك بورخا باستون التعادل للضيوف، في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

ورفع كريستيان ستواني (32 عاما) رصيده إلى 12 هدفا، وارتقى إلى المركز الثاني في قائمة هدافي الليغا، بالتساوى مع مواطنه لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بينما يتصدر لاعب برشلونة الآخر، النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، القائمة برصيد 16 هدفا.

ورفع جيرونا بدوره، رصيده إلى 24 نقطة، ويحتل المركز الثامن، بانتظار نتائج بقية المباريات.

بينما يشغل ديبورتيفو ألافيس المرتبة الرابعة، برصيد 32 نقطة.

المصدر: "silatv"