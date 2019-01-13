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كأس آسيا 2019.. قطر تتقدم على كوريا الشمالية بسداسية نظيفة

الرياضة

كأس آسيا 2019.. قطر تتقدم على كوريا الشمالية بسداسية نظيفة
AFP Giuseppe CACACE
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يتقدم المنتخب القطري على نظيره الكوري الشمالي 6-0، في المباراة التي تجمعهما الآن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات.

وسجل المعز علي عبد الله هدفين للعنابي القطري في الدقيقتين 9 و11 على التوالي.

وأضاف بوعلام خوخي الهدف الثالث للمنتخب القطري في الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء.

وعاد المعز علي عبد الله وسجل هدفين (سوبر هاتريك) في الدقيقتين 55 و60 على التوالي.

وأضاف عبد الكريم حسن الحاج الهدف السادس للمنتخب القطري في الدقيقة الـ68.

تشكيلة المنتخبين:

المصدر: RT

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