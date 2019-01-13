كأس آسيا 2019.. قطر تتقدم على كوريا الشمالية بسداسية نظيفة

يتقدم المنتخب القطري على نظيره الكوري الشمالي 6-0، في المباراة التي تجمعهما الآن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات.

وسجل المعز علي عبد الله هدفين للعنابي القطري في الدقيقتين 9 و11 على التوالي.

وأضاف بوعلام خوخي الهدف الثالث للمنتخب القطري في الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء.

المعز علي يتساوى مع سردار أزمون في صدارة هدافي #كأس_آسيا2019 برصيد 3 أهداف! ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/r5t4RVXysc — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) 13 января 2019 г.

وعاد المعز علي عبد الله وسجل هدفين (سوبر هاتريك) في الدقيقتين 55 و60 على التوالي.

هدف! ⚽️⚽️⚽️



المعز علي يسجل الهاتريك الأول في #كأس_آسيا2019 في د55 #كوريا_الشمالية_قطر — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 13, 2019

وأضاف عبد الكريم حسن الحاج الهدف السادس للمنتخب القطري في الدقيقة الـ68.

هدف! ⚽️



عبدالكريم حسن يشارك في أهداف العنابي ويسجل الهدف السادس بالدقيقة 68 #كأس_آسيا2019#كوريا_الشمالية_قطر — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 13, 2019

تشكيلة المنتخبين:

المصدر: RT