كأس آسيا 2019.. قطر تتقدم على كوريا الشمالية بسداسية نظيفة
يتقدم المنتخب القطري على نظيره الكوري الشمالي 6-0، في المباراة التي تجمعهما الآن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات.
وسجل المعز علي عبد الله هدفين للعنابي القطري في الدقيقتين 9 و11 على التوالي.
⚽️ 09' المعز علي— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) 13 января 2019 г.
⚽️ 11' المعز علي
⚽️ 43' بوعلام خوخي
يا له من شوط رائع من العنابي! 🇶🇦 #كأس_آسيا2019#كوريا_الشمالية_قطرpic.twitter.com/Vh8AwtQQgx
وأضاف بوعلام خوخي الهدف الثالث للمنتخب القطري في الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء.
المعز علي يتساوى مع سردار أزمون في صدارة هدافي #كأس_آسيا2019 برصيد 3 أهداف! ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/r5t4RVXysc— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) 13 января 2019 г.
وعاد المعز علي عبد الله وسجل هدفين (سوبر هاتريك) في الدقيقتين 55 و60 على التوالي.
هدف! ⚽️⚽️⚽️— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 13, 2019
المعز علي يسجل الهاتريك الأول في #كأس_آسيا2019 في د55 #كوريا_الشمالية_قطر
⚽️ '9— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 13, 2019
⚽️ '11
⚽️ '55
⚽️ '60
المعز علي سوبر هاتريك في شباك #كوريا_الشمالية#كأس_آسيا2019#كوريا_الشمالية_قطر
وأضاف عبد الكريم حسن الحاج الهدف السادس للمنتخب القطري في الدقيقة الـ68.
هدف! ⚽️— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 13, 2019
عبدالكريم حسن يشارك في أهداف العنابي ويسجل الهدف السادس بالدقيقة 68 #كأس_آسيا2019#كوريا_الشمالية_قطر
تشكيلة المنتخبين:
📝 تشكيل منتخبي #كوريا_الشمالية 🇰🇵 و #قطر 🇶🇦 في ختام الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بـ #كأس_آسيا2019. #كوريا_الشمالية_قطرpic.twitter.com/1Lyxmh3phT— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 13, 2019
المصدر: RT