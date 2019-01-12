شاهد.. صلاح يقود ليفربول للفوز على برايتون

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه برايتون، في مباراة أقيمت اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وأحرز صلاح الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة (49).

استعاد ليفربول توازنه بعد خسارته أمام مانشستر سيتي في المرحلة الماضية، فعزز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة أمام السيتي الذي يواجه الاثنين ضيفه وولفرهامبتون.

في المقابل، تجمد رصيد برايتون عند 26 نقطة وبقي في المركز الـ13.

المصدر: RT