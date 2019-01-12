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التشكيلة الأساسية لمباراة العراق واليمن

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمباراة العراق واليمن
AFP Khaled DESOUKI
التشكيلة الأساسية لمباراة العراق واليمن
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أعلن مدربا المنتخبين العراقي واليمني عن تشكيلة فريقيهما لخوض مباراة اليوم، في الجولة الثانية من نهائيات كأس آسيا المقامة في الإمارات.

وشملت تشكيلة المنتخب اليمني كل من سعود السوادي، ومدير عبد ربه، وعمار حمصان، ومحمد بارويس، وعلاء الدين نعمان، وأحمد الحيفي، وحسين الغازي، وعلاء الصاصي، وأحمد السروري، وعبد الواسع المطري، وعماد منصور.

أما المنتخب العراقي فسيدخل بالتشكيلة التالية:

المصدر: تويتر

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