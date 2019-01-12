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عبد المهدي يحفز المنتخب العراقي للفوز على اليمن

الرياضة

عبد المهدي يحفز المنتخب العراقي للفوز على اليمن
AFP KHALED DESOUKI
مباراة العراق وفيتنام في إطار بطولة آسيا، أبو ظبي، 8 يناير 2019
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قال الاتحاد العراقي لكرة القدم إن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي طالب المنتخب الوطني بتحقيق الفوز في مباراتهم اليوم ضد المنتخب اليمني في بطولة كأس آسيا المنعقدة بالإمارات.

وجاء في بيان صدر عن الاتحاد، اليوم السبت، أن "عبد المهدي اتصل برئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، من أجل الاطمئنان على البعثة العراقية المشاركة في البطولة، وتقديم التهنئة لهم بعد الفوز الذي تحقق على فيتنام في المباراة الأولى".

وأضاف أن "عبد المهدي وجه التحية لوفد المنتخب الوطني، وطالب اللاعبين بتحقيق الفوز الثاني تواليا، والتأهل مبكرا عن المجموعة إلى الدور الثاني".

وأشار البيان إلى أن "رئيس الحكومة العراقية جدد دعمه الكبير لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية من أجل تحقيق الإنجازات التي تليق بالعراق ورياضته".

المصدر: RT

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