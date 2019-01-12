سائق روسي يدهس بالخطأ متفرجا في رالي داكار (فيديو)

دهست شاحنة فريق "كاماز- ماستر" الروسي، بقيادة السائق أندريه كارغينوف، أحد المتفرجين، خلال إحدى مراحل رالي داكار 2019 للشاحنات.

وظهرت في مقطع فيديو، شاحنة الفريق الروسي وهي تقترب من المتفرجين، الذين تفاجؤوا بها فهرولوا في اتجاهات مختلفة، إلا أن أحدهم علق في الرمال، فدهست الشاحنة قدمه اليمنى، بعجلتها الخلفية.

وبعد هذا الحادث، واصل الفريق الروسي السباق، ولم يقدم المساعدة اللازمة للمتفرج، الذي أصيب بكسر في عظم فخذه الأيمن.

وتم استبعاد الطاقم الروسي من رالي داكار بقرار من الحكام، على الرغم من أن الفريق الروسي أكد أن سائقه لم ير الضحية خلال الحادث.

المصدر: لينتا.رو