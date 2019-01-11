رسميا.. إشبيلية ينهي معاناة لاعب برشلونة

أعلن فريق إشبيلية الإسباني توصله إلى اتفاق مع برشلونة يقضي بانتقال لاعبه، منير الحدادي، صاحب الأصول المغربية، إلى صفوف النادي الأندلسي.

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ورفض منير الحدادي تجديد عقده مع برشلونة، الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، مفضلا الرحيل والبحث عن تجربة جديدة بسبب قلة المباريات التي شارك فيها مع البلوغرانا.

وكان المدير الفني للفريق الكتالوني، إرنستو فالفيردي، قد أكد في وقت سابق أن منير لن يشارك من جديد مع برشلونة، إذا لم يمدد عقده، الأمر الذي سهل عملية انتقاله للنادي الأندلسي بمبلغ مليون يورو فقط.

وشارك منير الحدادي (23 عاما) في 11 مباراة مع الفريق الكتالوني بجميع المسابقات، وسجل خلالها هدفين، إضافة إلى تمريرة حاسمة.

وذكر إشبيلية عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إضافة إلى منير الحدادي، توصله لاتفاق مع اللاعب النمساوي ماكسيميليان ووبر (20 عاما) مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي.

🚨 We have reached an agreement for the signing of Maximilian Wöber!



All the info ➡️ https://t.co/nzYaj2FOhe#vamosmisevillapic.twitter.com/jDpecVsCxk — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 11 января 2019 г.

المصدر: وكالات