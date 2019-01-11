تشكيلة جماهير "اليويفا" الأفضل في العام 2018

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم، عن التشكيلة الأفضل لعام 2018، حسب تصويت الجماهير على موقعه الرسمي.

وجاء الكرواتي لوكا مودريتش، صانع ألعاب نادي ريال مدريد، في صدارة التصويت، بحصوله على نسبة 68.5 بالمئة من الأصوات، وحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بنسبة 64.3 بالمئة، تاركا المركز الثالث لغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي (63.7 بالمئة).

ولم تشمل التشكيلة التي ضمت 11 لاعبا المصري محمد صلاح، المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام الثاني على التوالي، والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

При определении #КомандаГода-2018 было учтено более 1,8 млн голосов. Спасибо всем, кто принял участие! 🙌



Наши поздравления победителям! 👏👏👏 pic.twitter.com/4ec8JG0ir4 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) ১১ জানুয়ারী, ২০১৯

وجاءت تشكيلة "اليويفا" لأفضل لاعب لعام 2018 حسب تصويت الجماهير كالتالي:

في حراسة المرمى: الألماني أندري تير شتيجن

في خط الدفاع: البرازيلي مارسيلو- والهولندي فيرغيل فان دايك- والفرنسي رافائيل فاران- والإسباني سيرجيو راموس.

في خط الوسط: الكرواتي لوكا مودريتش- والفرنسي نغولو كانتي- والبلجيكي إدين هازارد.

في خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو- والأرجنتيني ليونيل ميسي- والفرنسي كيليان مبابي.

المصدر: وكالات