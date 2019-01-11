نجم أرسنال يوافق على الانضمام ليوفنتوس

أكدت الصحف الإيطالية اليوم أن الدولي الويلزي آرون رامسي، صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي وافق على الانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت الصحف أن صاحب 28 عاما سيخضع للفحص الطبي بعد غد الأحد، تمهيدا لانضمامه لفريق "السيدة العجوز".

وينتظر أن يوقع رامسي عقدا مع يوفنتوس، يمتد لخمس سنوات، مباشرة بعد مباراة السوبر الإيطالي، بين اليوفي وميلان، المزمع إقامتها في الـ16 من الشهر الجاري.

وقدرت تقارير إعلامية قيمة الصفقة في حدود 40 مليون يورو، وسيصبح رامسي ثاني أعلى اللاعبين أجرا في اليوفي، بعد هداف الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشارك رامسي، الذي ينتهي عقده مع أرسنال صيف هذا العام، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتمديده، شارك في 18 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع 6 آخرين.

المصدر:gazeta.ru