برشلونة يقع في كمين ليفانتي

خسر فريق برشلونة أمام مضيفه ليفانتي بهدف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، وذلك في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وحملت ثنائية أصحاب الأرض توقيع كل من، المدافع الأوروغوياني إيريك كاباكو، والمهاجم بورخا مايورال، في الدقيقتين (4، 18) على الترتيب.

بينما سجل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو هدف الفريق الكاتالوني الوحيد، بحلول الدقيقة 85، من ضربة جزاء.

ولعب برشلونة في غياب عدد من نجومه وفي مقدمتهم، الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، والكرواتي إيفان راكيتيش، وحارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وغيرهم.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم الخميس المقبل، على ملعب "كامب نو"، في مدينة برشلونة.

المصدر: RT