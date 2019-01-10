نجم سوري على أبواب الأهلي المصري

جدد مجلس إدارة نادي الأهلي المصري اهتمامه بالتعاقد مع المدافع الدولي السوري، أحمد الصالح، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع الصالح لسد الثغرة التي تركها رحيل المدافع المالي كوليبالي لأسباب فنية، إضافة إلى إصابة عدد من لاعبي خط الدفاع.

وكان الأهلي قد أبدى رغبته في ضم المدافع السوري في عدة مناسبات سابقة، إلا أن المفاوضات كانت تبوء بالفشل في كل مرة لأسباب مختلفة.

يذكر أن أحمد الصالح، وهو من مواليد مدينة عامودا 20 مارس 1989، يشارك الآن مع منتخب سوريا في بطولة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، ودافع عن ألوانه في 40 مباراة دولية، سجل خلالها هدفين، ويلعب حاليا مع فريق العهد اللبناني وينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري.

المصدر: وكالات