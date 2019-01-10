شاهد.. أفضل حركة إخضاع المقاتل للاستسلام في العام 2018

أعلنت منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، أن البطل الروسي زابيت محمد شاريبوف، حصل على لقب صاحب أفضل حركة لإرغام الخصم على الاستسلام خلال العام 2018، وذلك وفقا للبطولة المطلقة.

وأرغم البطل الروسي منافسه الأمريكي براندون ديفيس على الاستسلام، بتثبيت ساقه بطريقة مثيرة، خلال الجولة الأولى من النزال الذي جمعهما في فئة وزن الريشة، ضمن دورة (UFC 228)، في سبتمبر الماضي، بمدينة دالاس.

وحقق زابيت محمدشاريبوف (27 عاما) 16 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، مقابل خسارة واحدة.

المصدر: "rsport.ria.ru"