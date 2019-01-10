مباشر.. أهداف مباراة الإمارات والهند
AFP Khaled DESOUKI
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تقدم المنتخب الإماراتي على نظيره الهندي، في اللقاء الجاري بينهما، على استاد مدينة زايد الرياضية، بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم.
وافتتح لاعب خط الوسط الإماراتي خلفان مبارك الرازي التسجيل للأبيض، في الدقيقة 41، من زمن الشوط الأول.
الإمارات 1 الهند 0| هدف أول لـ الإمارات عن طريق خلفان مبارك في الدقيقة 41pic.twitter.com/jfKgxImz0y#الإمارات_الهند#معا_لانجاح_الحدث#سوشيال_اسيا#كأس_آسيا_2019#كأس_آسيا2019#الإمارات— المدار الرياضي (@uaemadar) 10 января 2019 г.
المصدر: RT
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