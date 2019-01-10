مباشر.. أهداف مباراة الإمارات والهند

تقدم المنتخب الإماراتي على نظيره الهندي، في اللقاء الجاري بينهما، على استاد مدينة زايد الرياضية، بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وافتتح لاعب خط الوسط الإماراتي خلفان مبارك الرازي التسجيل للأبيض، في الدقيقة 41، من زمن الشوط الأول.

المصدر: RT