شاهد.. هدف خرافي في مباراة مهرجان الأهداف
Reuters
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أحرز الأوكراني ألكسندر زينتشينكو باكورة أهدافه مع مانشستر سيتي، في مرمى بيرتن ألبيون، في لقاء الذهاب الذي جمعهما اليوم، ضمن الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وسجل ألكسندر زينتشينكو الهدف الرابع للسيتي، عند الدقيقة 37، بطريقة رائعة، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من فوق حارس مرمى الخصم.
وأمطر مانشستر سيتي شباك ضيفه بيرتن ألبيون، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، بتسعة أهداف من دون رد.
وانضم ألكسندر زينتشينكو (22 عاما) إلى صفوف الفريق الإنجليزي، في العام 2016، قادما من فريق أوفا الروسي.
المصدر: RT
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