زوجة ماورو إيكاردي تبوح بأسرار زوجها

كشفت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، أن المهاجم لن يمدد عقده مع ناديه إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم.

والتقت واندا نارا بمسؤولي "النيرازوري" وأخبرتهم بأن ماورو إيكاردي سيغادر الفريق مع نهاية عقده في عام 2021، وذلك وفقا لموقع "TyC Sports".

وأضافت وكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني أن زوجها سيواصل مشواره مع فريق ريال مدريد الإسباني أو تشيلسي الإنجليزي، كما أن يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات المهاجم، ولكن احتمال الانتقال إليه أقل.

ويتضمن عقد ماورو إيكاردي (25 عاما) المنضم إلى صفوف فريق إنتر ميلان في عام 2013، بندا جزائيا بقيمة 110 ملايين يورو، ويحصل اللاعب على 5.5 مليون يورو سنويا.

يذكر أن ماورو وواندا نارا عقدا قرانهما في العام 2014، ولديهما ابنتان، كما لدى واندا ابن من زوجها السابق اللاعب الأرجنتيني الآخر ماكسي لوبيز.

المصدر: وكالات