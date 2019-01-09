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ريال مدريد يحسم مستقبل مدربه سولاري

الرياضة

ريال مدريد يحسم مستقبل مدربه سولاري
AFP GIUSEPPE CACACE
ريال مدريد يحسم مستقبل مدربه سولاري
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أفادت صحيفة "Cadena Cope" الإسبانية بأن المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، سيبقى في منصبه على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد، حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إدارة النادي الملكي تنوي منح فرصة للمدرب الأرجنتيني للفوز مع الفريق بلقب واحد على الأقل هذا الموسم.

ويمتد عقد سولاري، الذي تولى تدريب الفريق الملكي في أكتوبر الماضي خلفا لجولين لوبيتيغي المقال، مع الريال حتى العام 2021.

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وقاد سولاري (42 عاما) "الميرينغي" في 14 مباراة في كافة المسابقات، فاز فيها الفريق في 11 مباراة، وخسر في اثنتين، وتعادل في واحدة.

المصدر:matchtv.ru

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