عودة بث "بي إن سبورتس" في مصر

عاد بث قنوات شبكة "بي إن سبورتس" الإعلامية القطرية اليوم إلى مصر، بشكل طبيعي بعد قطعه ليوم كامل أمس الثلاثاء.

ولم تصدر الشبكة القطرية أي بيان أو بلاغ حول الأسباب التي دفعتها لإعادة بث قنواتها في مصر مجددا.

وكانت شبكة "بي إن سبورتس" قررت أمس الثلاثاء، وقف بث قنواتها في مصر، وأرجعت السبب لعدم توقيع صفقة جديدة مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية، كما أعرب الشبكة في تدوينة نشرتها عبر حسابها في فيسبوك عن أسفها لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتبارا من 8 يناير 2019.

المصدر: وكالات