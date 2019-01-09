الحجز على ممتلكات فيدال في إيطاليا

حجزت السلطات الإيطالية على ممتلكات التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة الإسباني، وذلك بسبب تراكم الديون العقارية عليه وعجزه عن السداد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن السلطات الإيطالية أصدرت قرار الحجز على 4 منازل في مدينة تورينو بسبب تراكم الديون عليه بعد أن غادر نادي "يوفنتوس الإيطالي"، حيث لم يسدد ديونا بما يزيد عن 17 ألف يورو بالإضافة إلى نفقات قضائية.

وكان فيدال قد تلقى إخطارا نهائيا قبل ليلة عيد الميلاد بضرورة تسوية جميع الديون قبل بداية العام الجديد.

Feliz año nuevo a todo el mundo 🌎 muchas Bendiciones, salud y mucha suerte en todo el 2019!!😉👍 👑❤️ pic.twitter.com/X6MkK2AzmB — Arturo Vidal (@kingarturo23) ١ يناير ٢٠١٩

وحجزت السلطات الإيطالية على ممتلكات اللاعب في مونكالييري، التي تبعد 9 كيلومترات عن مدينة تورينو، حيث سيتم طرح العقارات المصادرة على المزاد لتصفية الديون المتراكمة بظل عدم تحرك فيدال وعدم اتخاذ أي إجراء لإنهاء الأزمة.

المصدر: "ماركا"