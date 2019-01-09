رونالدو لا يستبعد العودة إلى فريقه السابق

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه قد يعود إلى فريقه السابق سبورتينغ لشبونة بعد نهاية مسيرته مع فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، الذي انضم إليه مطلع الموسم الجاري.

ونقلت شبكة "Fox Sports" عن رونالدو قوله: "هل أعود إلى سبورتينغ لشبونة مثل ناني (زميله السابق في منتخب البرتغال ومانشستر يونايتد)؟.. في كرة القدم لا تعرف أبدا.. لا أعرف متى ستنتهي مسيرتي، لكنني بخير وأريد الاستمرار في اللعب لعدة سنوات أخرى".

وأعرب "الدون" عن سعادته الكبيرة بالترحاب الذي حظي به في يوفنتوس، حيث قال: "لقد رحب بي الجميع في تورينو بطريقة رائعة.. أموري جيدة جدا حاليا في يوفنتوس".

وبدأ رونالدو مسيرته مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي مع بداية الألفية الثالثة، قبل أن ينتقل في 2003 إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقضى معه 6 مواسم ناجحة، لينتقل بعدها (2009) إلى نادي ريال مدريد، الذي فاز معه بكل البطولات والجوائز الجماعية والفردية الممكنة، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والكرة الذهبية 4 مرات أيضا.

ومع مطلع الموسم الحالي قرر صاحب الـ33 عاما بشكل مفاجئ الرحيل عن الريال، لينضم لعملاق "الكالتشيو" نادي يوفنتوس بعقد يمتد لأربع سنوات مقابل 100 مليون يورو.

المصدر: mirror