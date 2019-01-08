التلفزيون المصري يزف بشرى سارة لجمهور كرة القدم

أكد رئيس الهيئة المصرية للإعلام، حسين زين، أن التلفزيون المحلي سينقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب إعلان الاتحاد الإفريقي للعبة، منح مصر حق تنظيم البطولة.

وأصدر زين بيانا رسميا جاء فيه: "تؤكد الهيئة الوطنية للإعلام نقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على قنوات التلفزيون المصري، حيث تقام المباريات على أرض مصر، والتي فازت بتنظيم البطولة على أرضها".

ويتقدم زين بالتهنئة لشعب مصر ولوزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة على هذا الإنجاز، والذي بذلوا فيه جهدا مشكورا للفوز بتنظيم البطولة على أرض مصر، وفى دلالة قوية على ما تتمتع به البلاد من أمن وأمان وإمكانيات كبيرة لاستضافة الدول المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوعز زين للقطاعات الوطنية للإعلام المعنية بالاستعداد الجيد لهذا الحدث الرياضي الكبير، بتوفير كل الإمكانيات الفنية لنقل صورة متميزة لإسعاد وإمتاع جماهير كرة القدم، متمنيا التوفيق للمنتخب المصري.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في وقت سابق من اليوم، رسميا منح مصر حق استضافة بطولة أمم إفريقيا 2019، بدلا من الكاميرون، بعد اجتماع المكتب التنفيذي للكاف في العاصمة السنغالية داكار، وتقدمت مصر وجنوب إفريقيا لتنظيم البطولة، بعد قرار المكتب التنفيذي للكاف بسحب التنظيم من الكاميرون.

وكان الكاف قرر زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 24 منتخبا، لأول مرة بدءا من النسخة القادمة التي تقام في مصر.

المصدر: وكالات