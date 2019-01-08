بالفيديو .. الأهلي يهزم سموحة بهدف المعلول

خرج الأهلي بفوز صعب من ملعب مضيفه سموحة بهدف وحيد، في اللقاء المؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في استاد برج العرب بالإسكندرية.

وسجل المدافع التونسي علي معلول هدف الفوز الوحيد للمارد الأحمر، في الدقيقة 19 من ضربة جزاء، بينما أكمل أصحاب الأض المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعهم محمود عزت، في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وحقق الأهلي أول انتصار له بعد تعادل وخسارة، ورفع رصيده إلى 27 نقطة، وقفز إلى المرتبة الثالثة.

في حين لا يعرف فريق سموحة نكهة الانتصارفي آخر تسع مواجهات، حيث تعرض خلالها لهزيمتين وتعادل سبع مرات، وتوقف رصيده بالتالي، عند 23 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات