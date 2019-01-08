ساري يطالب تشيلسي بإيجاد بديل لفابريغاس

أوضح الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي اليوم، أن النادي اللندني بحاجة إلى إيجاد بديل للاعب الوسط الإسباني سيسك فابريغاس في حال تم تأكيد انتقال الأخير إلى موناكو الفرنسي.

واعتبر ساري في مؤتمر صحافي عشية مواجهة جاره توتنهام في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ويمبلي، أنه "إذا رحل سيسك، فسنكون بالتأكيد في حاجة إلى تعويضه وإلا سنواجه مشاكل بخمسة لاعبي خط وسط فقط".

وينتهي عقد فابريغاس (31 عاما) مع النادي اللندني مع نهاية الموسم الحالي، ويبدو أن المباراة ضد توتنغهام فوريست (2-0) السبت الماضي في الدور الثالث لمسابقة كأس إنجلترا كانت الأخيرة له بألوان تشيلسي، حيث كان يرتدي شارة القائد وحظي بتصفيق المشجعين مطولا.

ويمنح تشيلسي عقدا لمدة عام واحد فقط للاعبين الذين تتخطى أعمارهم سن الثلاثين، واعتبر ساري أن فابريغاس الذي لا يلعب كثيرا مع الفريق هذا الموسم، يتعين عليه قبول عرض موناكو للعب معه لعامين.

وكان من المتوقع وصول فابريغاس إلى موناكو أمس الأحد للتفاوض بخصوص انتقاله إلى فريق الإمارة الفرنسية بحسب مصدر مقرب من الأخير، إلا أن المصدر نفسه أكد أن الصفقة لم تحسم بعد.

المصدر: وكالات