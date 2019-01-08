سبارتاك موسكو يتخلص من ثلاثة لاعبين آخرين

أعلن سبارتاك موسكو لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تخليه عن خدمات ثلاثة من لاعبيه، وذلك عشية التوجه إلى الإمارات، لعقد معسكر تدريبي يمتد حتى يوم السادس عشر من شهر يناير الجاري.

وفسخ فريق العاصمة موسكو بالتراضي عقود كل من اللاعبين، البلغاري إيفيلين بوبوف، والفنلندي رومان يريمينكو، والصربي ماركو بيتكوفيتش.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي "فريق سبارتاك موسكو يتقدم بالشكر لكل من إيفيلين بوبوف، ورومان يريمينكو، وماركو بيتكوفيتش على الوقت، الذي قضوه في صفوفه ويتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم الاحترافية".

وكان سبارتاك موسكو قد فسخ في وقت سابق بالتراضي أيضا عقد لاعبه المخضرم ألكسندر ساميدوف، الذي انتقل إلى صفوف فريق كريليا سوفيتوف.

📰 Олег Кононов — о составе на сбор в Дубае



Завтра #Спартак отправится в Объединенные арабские Эмираты на первый подготовительный сбор, который продлится до 16 января.



В распоряжении главного тренера Олега Кононова будет 26 игроков: https://t.co/1EjP4xTZgi#Spartakpic.twitter.com/qXw2iuAHW9 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 января 2019 г.

وفيما يلي القائمة التي اختارها المدير الفني لفريق سبارتاك موسكو، أوليغ كونونوف، لخوض المعسكر التدريبي في الإمارات:

حراس المرمى: ألكسندر ماكسيمينكو، ألكسندر سيليخوف، فلاديسلاف تيريشكين، أنطون شيتوف.

لاعبو خط الدفاع: آيرتون، إيليا غابونوف، غيورغي دجيكيا، دميتري كومباروف، إيليا كوتيبوف، بافيل ماسلوف، ليونيد ميرونوف، نيكولاي راسكازوف.

لاعبو خط الوسط: دينيس غلوشاكوف، مكسيم غلوشينكوف، رومان زوبنين، ميخائيل إيغناتوف، ألكسندر لوموفيتسكي، لورينزو ميلغاريخو، ألكسندر تاشاييف، فرناندو، نايل أومياروف، سفيان هاني.

المهاجمون: زي لويش، لويس أدريانو، بيدرو روشا، غيورغي ميلكادزه.

المصدر: "spartak.com"