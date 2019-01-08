مباشر.. الأخضر السعودي يهز شباك كوريا الشمالية

تقدم المنتخب السعودي على نظيره الكوري الشمالي (2-0) في الشوط الأول للمباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء، وذلك في مستهل مشوارهما ضمن النسخة الـ 17 من بطولة كاس آسيا لكرة القدم 2019

وسجل اللاعب السعودي هتان سلطان باهبري هدف التقدم للأخضر، في الدقيقة 29، بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف المدافع السعودي محمد عبدالحكيم آل فتيل النتيجة لبلاده، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

إقرأ المزيد

المصدر: RT