مباشر.. الأخضر السعودي يهز شباك كوريا الشمالية
AFP Karim Sahib
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/laml
تقدم المنتخب السعودي على نظيره الكوري الشمالي (2-0) في الشوط الأول للمباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء، وذلك في مستهل مشوارهما ضمن النسخة الـ 17 من بطولة كاس آسيا لكرة القدم 2019
وسجل اللاعب السعودي هتان سلطان باهبري هدف التقدم للأخضر، في الدقيقة 29، بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد من داخل منطقة الجزاء.
8. Januar 2019
وضاعف المدافع السعودي محمد عبدالحكيم آل فتيل النتيجة لبلاده، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.
8. Januar 2019
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)