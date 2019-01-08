رسميا.. برشلونة يضم الفرنسي توديبو
أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم الثلاثاء تعاقده مع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو لاعب تولوز ليصبح ثاني صفقات النادي الكتالوني بالميركاتو الشتوي الحالي.
وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: "الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، سينضم إلى برشلونة في الأول من يوليو المقبل".
وأوضح النادي الكتالوني أن الصفقة ستكون مجانية إذ ينتهي عقد الفرنسي البالغ 19 عاما مع تولوز نهاية الموسم الحالي.
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وانضم توديبو لاعب وسط مدافع إلى تولوز الفرنسي في عام 2016 ولعب في الفريق الثاني وتم ترفيعه هذا الموسم إلى الفريق الأول، وخاض معه حتى الآن 10 مباريات سجل فيها هدفا واحدا.
ويصبح بذلك الفرنسي الشاب ثاني صفقة دفاعية لبرشلونة هذا الشهر حيث تعاقد مع جيسون موريلو من فالنسيا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
المصدر: رويترز