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"beIN SPORTS" تعلن وقف بث قنواتها في مصر

الرياضة

Reuters Eric Gaillard
مباشرة بعد إعلان فوز مصر بتنظيم كأس إفريقيا.. beIN SPORTS تعلن وقف بث قنواتها في مصر
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بعد ساعات قليلة من اختيار مصر لاستضافة نسخة 2019 من بطولة كأس أمم إفريقيا، أعلنت شبكة "beIN SPORTS" الإعلامية القطرية، وقف البث التلفزيوني لقنواتها في مصر.

وأرجعت الشبكة القطرية سبب اتخاذها هذا القرار لعدم توقيع صفقة جديدة مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية.

وجاء في تدوينة نشرت على حساب الشبكة في فيسبوك: "تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتبارا من 8 يناير 2019، وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة... يمكن لمشاهدينا في مصر مواصلة الاستمتاع بخدمات beIN CONNECT على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى".

المصدر: فيسبوك

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