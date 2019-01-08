بورتو يعلن عودة بيبي إلى صفوفه

أعلن نادي بورتو المنافس في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم اليوم، عودة المدافع الدولي البرتغالي بيبي للدفاع عن صفوفه مجددا.

ووقع بيبي مع بورتو عقدا يمتد لعامين ونصف العام.

وسبق لصاحب 35 عاما أن دافع عن ألوان بورتو خلال الفترة بين العامين 2004 و2007، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد، واستمر معه لعشرة أعوام.

وانضم بيبي في 2017 إلى نادي بيشكتاش التركي، إلا أن هذه التجربة لم تكلل بالنجاح، ليقرر الطرفان فك ارتباطهما في منتصف الشهر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن بيبي واظب على المشاركة في مباريات منتخب بلده البرتغال منذ العام 2007.

المصدر: championat.com