قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم.. مراكز مفاجئة لصلاح وميسي ورونالدو

كشف مرصد CIES للدراسات الرياضية القيمة السوقية لأبرز نجوم كرة القدم، وأظهر مفاجآت كبيرة، تمثلت في احتلال ميسي المركز السابع، وتراجع رونالدو للمركز الـ19.

وتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم، حيث بلغت قيمته السوقية 218.5 مليون يورو، متقدما بفارق 18.2 مليون يورو عن أقرب ملاحقيه الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، فيما حل البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، في المركز الثالث بـ197 مليون يورو.

واحتل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي المركز الخامس، ووصلت قيمته السوقية إلى 184.3 مليون يورو، متفوقا على عدة نجوم آخرين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة، الذي احتل المركز السابع، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، الذي يقبع في المركز الـ19.

وفيما يلي قائمة أغلى 20 لاعبا في العالم:

1- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 218.5 مليون يورو.

2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) - 200.3 مليون يورو.

3- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) - 197.1 مليون يورو.

4- الإنجليزي رحيم ستيرلنيغ (مانشستر سيتي) - 185.8 مليون يورو.

5- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 184.3 مليون يورو.

6- الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس) - 171.9 مليون يورو.

7- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) - 171.2 مليون يورو.

8- البلجيكي روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد) - 162 مليون يورو.

9- البرازيلي فيليب كوتينيو (برشلونة) - 157 مليون يورو.

10- الألماني ليروي ساني (مانشستر سيتي) - 156.1 مليون يورو.

11- الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) - 155.2 مليون يورو.

12- الإنجليزي ديلي آلي (توتنهام) - 150.2 مليون يورو.

13- البرازيلي روبيرتو فيرمينو (ليفربول) - 145.6 مليون يورو.

14- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) - 137.4 مليون يورو.

15- البرازيلي غابرييل خيسوس (مانشستر سيتي) - 134.6 مليون يورو.

16- البرتغالي بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - 133.2 مليون يورو.

17- الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد) - 130.3 مليون يورو.

18- البلجيكي إدين هازارد (تشيلسي) - 129 مليون يورو.

19- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - 127.2 مليون يورو.

20- الفرنسي عثمان ديمبيلي (برشلونة) - 120.3 مليون يورو.

المصدر: وكالات