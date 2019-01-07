رسميا.. ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد إبراهيم (فيديو)

قدم فريق ريال مدريد، اليوم الاثنين، رسميا لاعبه الجديد، إبراهيم دياز، مهاجم منتخب إسبانيا تحت 19 عاما، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بعقد يمتد لستة أعوام و6 أشهر.

وقال رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، خلال المؤتمر الصحفي المكرس لتقديم إبراهيم دياز: "نحن نرحب بلاعبنا الجديد إبراهيم دياز صاحب الجودة الكبيرة والسحر والشخصية القوية، فلديه طموحات ضخمة بأن يكون لاعب كرة قدم كبير وناجح ولديه اصرار بأن يرتدي هذا القميص".

كما استغل بيريز فرصة تقديم أحدث صفقات الميرينغي من أجل توجيه رسالة الى جماهيره النادي الملكي القلقة من سوء النتائج والموسم الكارثي للفريق: "نمر الآن بمرحلة صعبة ويجب أن تقدر جماهير ريال مدريد حقبة النجاحات، التي حققناها كما نسعد كثيرا في أوقات الانتصارات والبطولات. يجب أن ندرك أن هناك بعض الأوقات التي تشهد صعوبات واخفاقات".

ويمر ريال مدريد بفترة عصيبة ويقدم أداء كارثيا، حيث تعرض لست هزائم في الموسم الحالي، آخرها كانت في معقله أمام ريال سوسيداد (0-2)، يوم أمس الأحد، ويحتل المركز الخامس، بفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة.

وشارك إيراهيم دياز مع مانشستر السيتي، في مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ثلاث مرات في الموسم الحالي، وأحرز هدفين في شباك فولهام (2-0)، في نوفمبر الماضي.

المصدر: وكالات