بداية موفقة للنجمة الإسبانية موغوروزا في سيدني
AFP TONY ASHBY
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استهلت اللاعبة الإسبانية غاربيني موغوروزا بلانكو مشوارها في دورة سيدني الأسترالية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 820 ألف دولار، بفوز سهل على مواطنتها كارلا سواريز نافارو.
وتغلبت غاربيني موغوروزا على مواطنتها المخضرمة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-3) و(6-4)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين.
Superb play from @GarbiMuguruza! 👏#SydneyTennispic.twitter.com/Md1a1BKJ7P— WTA (@WTA) 7 января 2019 г.
وضربت النجمة الإسبانية موعدا في الدور الثاني مع الهولندية كيكي بيرتنس، التي تغلبت بدورها على الكرواتية بيرناردا بيرا بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (7-5) و(6-4).
المصدر: "sportbox.ru"
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