 
مباشر

بداية موفقة للنجمة الإسبانية موغوروزا في سيدني

الرياضة

بداية موفقة للنجمة الإسبانية موغوروزا في سيدني
AFP TONY ASHBY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/laj2

استهلت اللاعبة الإسبانية غاربيني موغوروزا بلانكو مشوارها في دورة سيدني الأسترالية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 820 ألف دولار، بفوز سهل على مواطنتها كارلا سواريز نافارو.

وتغلبت غاربيني موغوروزا على مواطنتها  المخضرمة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-3) و(6-4)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين.

وضربت النجمة الإسبانية موعدا في الدور الثاني مع الهولندية كيكي بيرتنس، التي تغلبت بدورها على الكرواتية بيرناردا بيرا بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (7-5) و(6-4).

المصدر: "sportbox.ru" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماراثون "القطب البارد" في درجة حرارة -52