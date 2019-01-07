غاريث بيل يدير ظهره لريال مدريد في محنته

لم ينتظر جناح ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل، صافرة نهاية مباراة فريقه ضد ضيفه ريال سوسييداد (0-2)، وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغادر غارث بايل، الذي يتعافى من الإصابة، مدرجات ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، على متن سيارته في الدقيقة الـ 78 من زمن اللقاء، أي أنه لم يشاهد الهدف الثاني، الذي تلقته شباك زميله حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، في الدقيقة الـ 83 من عمر المباراة.

Gareth Bale leaves Bernabeu early during Real Madrid's shock defeat by Real Sociedad https://t.co/lxNkEQaJh5pic.twitter.com/gq45dCq9Ue — Mirror Football (@MirrorFootball) 7 января 2019 г.

وشارك غاريث بيل، الذي غاب عن المواجهة بسبب إصابة في عضلة الساق اليسرى، في 15 مباراة خلال الموسم الحالي لليغا، وسجل فيها أربعة أهداف فقط، وصنع اثنين.

المصدر: وكالات