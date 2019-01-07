شاهد.. سيارة إسعاف تدهس قدم لاعب مصاب!

تعرض لاعب فريق ترينداد البرازيلي بيرناردو، لإصابة مزدوجة خلال مباراة فريقه ضد منافسه فلامنغو (1-0)، التي جمعتهما ضمن مسابقة كأس ساو باولو للشباب تحت 20 عاما.

وتلقى لاعب خط الوسط بيرناردو إصابة خلال المباراة، ووصل الطاقم الطبي على متن سيارة الإسعاف إلى داخل أرض الملعب لمعالجته، لكن إصابته تضاعفت بسبب تعرضه للدهس صدفة من السيارة المسعفة، لينطبق على المسعفين المثل القائل "بدلا من أن يكحلها، عماها".

ويحمل فريق كورينثيانز الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس ساو باولو، التي انطلقت لأول مرة في 1969، حيث توج بها 10 مرات.

المصدر: وكالات