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قاهر ليستر سيتي يحتفل على طريقة "بوبجي"

الرياضة

قاهر ليستر سيتي يحتفل على طريقة
Reuters ADAM HOLT
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احتفلت إدارة فريق نيوبورت بعد ما أطاح بضيفه ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، من الدور الرابع من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على طريقة لعبة "بوبجي".

وجد لاعبو نيوبورت فور عودتهم إلى غرفة تغيير الملابس كميات كبيرة من وجبات الدجاج الساخنة.

وقررت الإدارة مشاركة اللاعبين بالفوز التاريخي على طريقة لعبة بوبجي حيث المقولة عند الفوز بالمعركة والصمود حتى النهاية (WINNER, WINNER, CHICKEN DINNER) (وتعني فائزون .. فائزون .. والعشاء دجاج).

واستمرت احتفالات لاعبي نيوبورت بالرقص والأغاني داخل غرفة اللاعبين، وأمامهم كميات الطعام الضخمة لفترة طويلة.

وجاء هدف الفوز لنيوبورت في الدقيقة 85 من ركلة جزاء بواسطة بادريج أموند، بعد 3 دقائق من تسجيل النجم الجزائري رشيد غزال هدف التعادل لصالح ليستر سيتي.

وبهذه الفوز تأهل نيوبورت للدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن قرعة دور الـ32 ستقام مساء اليوم الاثنين مباشرة عقب انتهاء مباراة وولفرهامبتون.

المصدر: تويتر

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