شاهد ماذا فعلت مقاتلة (UFC) بلص حاول سرقتها!
نشر رئيس منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، دانا وايت، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، للص حاول التسلل إلى منزل مقاتلة لهذه الرياضة العنيفة
وعلق دانا وايت على الصورة المنشورة عبر حسابه على موقع "Instagram"، قائلا: "على اليسار، بوليانا فيانا، واحدة من مقاتلينا، وعلى اليمين، الرجل الذي حاول سرقتها. إنها فكرة سيئة للغاية".
وتبلغ المقاتلة البرازيلية بوليانا فيانا من العمر 27 عاما، وخاضت 12 نزالا في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، وحققت خلالها 10 انتصارات، مقابل خسارتين.
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Enfim meus amores, correr lá se inscrevam, ativem as notificações e deixem sugestões já pro próximo. Link tá na bio Queria agradecer o editor e protutor @gui13ferreira que teve toda paciência do mundo comigo, e fez um ótimo trabalho com esse vídeo @sharkkfilms, e também @asjsports pela pareceria @allanjesus . . Deixem suas sugestões lá para o próximo vídeo meus amores, e também suas críticas
المصدر: وكالات