شاهد.. لاعبو منتخب اليمن ينجحون في تحدي "الصندوق" قبيل مواجهة إيران
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعبي المنتخب اليمني لكرة القدم، وهم يستعرضون مهاراتهم في تحدي "الصندوق"، وذلك قبيل مواجهة إيران اليوم في بطولة كأس آسيا.
ويظهر في الفيديو أحد لاعبي المنتخب اليمني واقفا ويتبادل تمرير الكرة بالرأس مع بقية لاعبي الفريق الجالسين في غرفة تبديل الملابس، وفي النهاية ينجح اللاعب في وضع الكرة في السلة (الصندوق) دون أن تلمس الأرض، وسط احتفال صاخب من اللاعبين بنجاحهم في هذا التحدي.
نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في مشاركته الأولى ببطولة #كأس_آسيا اليوم أمام #إيران، كلنا ثقة في لاعبي المنتخب والجهاز الفني.. شجّع #اليمن في #الإمارات#الغد_المشرق#كأس_آسيا2019#AsianCup2019pic.twitter.com/O8IyIkAvWR— قناة الغد المشرق (@alghadye) ٧ يناير ٢٠١٩
ويفتتح المنتخب اليمني اليوم مبارياته في المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات، بمواجهة صعبة أمام نظيره الإيراني، أحد أبرز المنتخبات المرشحة للظفر باللقب القاري.
المصدر: تويتر