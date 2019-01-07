شاهد.. لاعبو منتخب اليمن ينجحون في تحدي "الصندوق" قبيل مواجهة إيران

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعبي المنتخب اليمني لكرة القدم، وهم يستعرضون مهاراتهم في تحدي "الصندوق"، وذلك قبيل مواجهة إيران اليوم في بطولة كأس آسيا.

ويظهر في الفيديو أحد لاعبي المنتخب اليمني واقفا ويتبادل تمرير الكرة بالرأس مع بقية لاعبي الفريق الجالسين في غرفة تبديل الملابس، وفي النهاية ينجح اللاعب في وضع الكرة في السلة (الصندوق) دون أن تلمس الأرض، وسط احتفال صاخب من اللاعبين بنجاحهم في هذا التحدي.

ويفتتح المنتخب اليمني اليوم مبارياته في المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات، بمواجهة صعبة أمام نظيره الإيراني، أحد أبرز المنتخبات المرشحة للظفر باللقب القاري.

المصدر: تويتر