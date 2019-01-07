ضربة موجعة للمنتخب السوري في كأس آسيا

تعرض المنتخب السوري المشارك في كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات لضربة قاسية بعد تأكيد الفريق الطبي على إصابة أسامة أومري أبرز لاعبي خط الوسط وعدم قدرته على استكمال مباريات البطولة.

وتأكدت إصابة أومري بقطع في الرباط الصليبي، في الدقيقة 40 من مباراة فلسطين أمس الأحد، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية والتي انتهت بالتعادل السلبي

ومن المتوقع أن يغادر أومري بعثة المنتخب السوري، للبدء بمرحلة العلاج كونه لن يكمل مع الفريق باقي مباريات البطولة.

وكتب أومري على فيسبوك: "الحمد لله على كل حال، شكرا لإخواني اللاعبين والجمهور السوري الغالي وكل من بادر للسؤال عني والاطمئنان على حالتي ولنادي قطر الذي تكفل بإجراء العمل الجراحي ... التشخيص الطبي أظهر إصابتي بقطع في الرباط الصليبي وبالتالي سأتغيب عن باقي مباريات المنتخب في كأس آسيا لكن إخواني اللاعبين سيكونون قادرين باذن الله على تجاوز ذلك وتحقيق نتائج مشرفة تفرح ملايين السوريين في المباريات القادمة".

وسيواجه منتخب نسور قاسيون نظيره الأردن يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية علما أن منتخب النشامى يملك ثلاث نقاط من فوزه أمام أستراليا مقابل نقطة وحيدة للمنتخب السوري.

المصدر: فيسبوك