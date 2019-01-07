كأس آسيا 2019..اليمن في مواجهة صعبة أمام إيران

سيخوض منتخب اليمن مباراة صعبة، إذ يواجه إيران في الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة اليوم الاثنين على ملعب محمد بن زايد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الآسيوية.

وأوقعت قرعة دور المجموعات منتخب اليمن في المجموعة الرابعة مع منتخبات العراق وإيران وفيتنام، ويشارك منتخب اليمن في المونديال الآسيوي للمرة الأولى منذ إعلان الوحدة، بعدما سبق وأن شارك فيه منتخب اليمن الجنوبي في نسخة 1976 التي أقيمت في إيران.

وتعد بطولة كأس أمم آسيا الانطلاقة الأولى للمدرب السلوفاكي جان كوسيان مع منتخب اليمن.

ويسعى منتخب اليمن لتجنب الهزيمة في مباراة اليوم للمحافظة على آماله في التأهل لدور الـ16 قبل مواجهة العراق وفيتنام على الترتيب.

والآمال معلقة على محمد فؤاد لاعب الأهلي القطري لما يمتلكه من خبرة طويلة وأداء مميز، إلى جانب علاء الصاصي حيث لعب 60 مباراة دولية حتى الآن.

في المقابل يسعى منتخب إيران لتحقيق الفوز في بداية مشواره بالمسابقة ومواصلة تقديم أداء لافت كما فعل في مونديال روسيا الصيف الماضي، ضد المغرب وإسبانيا والبرتغال.

ويفتقد منتخب إيران في بطولة كأس الأمم الآسيوية لجهود ثنائي خط الوسط سعيد عزت اللهي وعلي جول زاده والمدافع صادق محرمي بسبب الإصابة.

المصدر: وكالات