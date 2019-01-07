موراتا يهدر هدفا محققا بغرابة (فيديو)

لم يكتف المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بخطف الأضواء بتسجيل هدفين لفريقه تشيلسي في شباك ضيفه توتينغهام فورست، خلال مباراة أقيمت أمس، بل أيضا بتضييعه فرصة هدف محقق بغرابة.

وتوصل موراتا في الدقيقة (58) بكرة على طبق من ذهب لمسافة متر من مرمى توتينغهام، ولكن المهاجم الدولي الإسباني عوضا عن لمس الكرة ووضعها في الشباك الخالية، سددها بغرابة عالية، لتذهب خارج إطار المرمى.

Say what you want about Morata, but he puts in a shift defensively! What a clearance that is 👏🏼 pic.twitter.com/Ne9uAxZgT7 — Dobby Solano (@DobbySolanoNUFC) 5 января 2019 г.

وانتهت المواجهة، التي تدخل في إطار الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين من توقيع موراتا في الدقيقتين (49 و59).

تجدر الإشارة إلى أن موراتا انضم إلى تشيلسي عام 2017 قادما من ريال مدريد مقابل 66 مليون يورو، وأحرز حتى الآن 24 هدفا خلال 72 مباراة خاضها بقميص "البلوز".

المصدر: eurosport.ru