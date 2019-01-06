الجماهير الأردنية تشعل مواقع التواصل فرحا بفوز النشامى

انطلقت أفراح الجماهير الأردنية بفوز منتخب النشامى على حامل اللقب الأسترالي 1-0 في بطولة كأس آسيا 2019، واجتاحت التغريدات المباركة "تويتر" احتفالا بأول فوز عربي في البطولة.

وتوالت التغريدات المهنئة بإنجاز لاعبي المنتخب الأردني وأثنت على أدائهم في المباراة رغم أن أكثر المتفائلين بالمنتخب العربي لم يبد شجاعة في توقع سيناريو المواجهة.

وهنأ الملك الأردني عبدالله الثاني بفوز منتخب بلاده على المنتخب الأسترالي في المباراة التي جمعتھما على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

جلالة الملك عبدالله الثاني يهنئ في اتصال مع سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم بفوز نشامى المنتخب الوطني على المنتخب الأسترالي في المباراة التي جمعتھما ضمن بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم المقامة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدةhttps://t.co/1vgroQiDfD — RHC (@RHCJO) ٦ يناير ٢٠١٩

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يتابعان مباراة المنتخب الوطني مع منتخب استراليا ضمن بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم pic.twitter.com/0uy5AQ3O2f — RHC (@RHCJO) ٦ يناير ٢٠١٩

وكتب رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز على حسابه في تويتر: "نبارك لنشامى منتخبنا الوطني فوزهم المستحقّ على أستراليا، آملين أن تكون هذه النتيجة فاتحة خير في مستهلّ مشاركتنا في كأس أمم آسيا. ألف مبروك".

نبارك لنشامى منتخبنا الوطني فوزهم المستحقّ على أستراليا، آملين أن تكون هذه النتيجة فاتحة خير في مستهلّ مشاركتنا بكأس أمم آسيا. ألف مبروك — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) ٦ يناير ٢٠١٩

وتداول مغردون صورا من احتفالات الجماهير الأردنية في الإمارات عقب الفوز المهم للأردن في أولى مبارياته في البطولة.

#النشامى قول وفعل .. بالفن والمهارة قهروا البدانة والخشونة الأسترالية ولم يخيبوا آمال جماهيرهم الهادرة 🌹👍

ألف مبرووووك الفوز والأداء الجميل في ملعب عالمي جميل #العين

#الاردن_استراليا 0/1 #كاس_آسيا2019pic.twitter.com/G4kXIf3S1E — خلف ملفي (@khalafmelfi) ٦ يناير ٢٠١٩

وأبدت الجماهير العربية سعادتها بفوز المنتخب الشقيق وقال: "أحدهم فوز الأردن على أستراليا درس لكل المنتخبات العربية بعدم وجود المستحيل والمنتخب الأسترالي ليس "البعبع" الذي لا يقدر عليه أحد".

فوز #الاردن على استراليا درس لكل المنتخبات العربية بعدم وجود المستحيل وان استراليا ومنذ انضمامها إلى آسيا ليست { البعبع } الذي لا يقدر عليه احد

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مجدداً مبروك لـ #النشامى وللعرب#الأردن_أستراليا — علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) ٦ يناير ٢٠١٩

وعلق آخر على الروح القتالية التي ظهر بها لاعبو النشامى وتحسر على غيابها في مباراة افتتاح البطولة الأمس التي جمعت منتخبي الإمارات والبحرين.

شوف الروح القتالية اللي كانوا يلعبون بها لاعبين #النشامى !



وايد افتقدناها في ربعنا البارحة للاسف 💔



ياخي لو مافزت بس اقنعني انك تقاتل في الملعب😞#كاس_اسيا2019#قدام_يا_الأبيض — Eng. Ammar Alraeesi (@a_alraeesi2) ٦ يناير ٢٠١٩

وسخر بعض المغردين من سقوط حامل اللقب الكنغر الأسترالي المرشح الأقوى في البطولة مطالبين بتحضير الطبق الشعبي الذي تشتهر به الأردن "منسف" ولكن هذه المرة بلحم حيوان الكنغر.

الف مبروك #النشامى قدها

الواحد تعبت اعصابه ... جاي على بالي منسف على لحم كنغر 😋😋#الأردن_استراليا — Hasan Al Qudah (@HasanAlQudah) ٦ يناير ٢٠١٩

المصدر: تويتر