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الجماهير الأردنية تشعل مواقع التواصل فرحا بفوز النشامى

الرياضة

الجماهير الأردنية تشعل مواقع التواصل فرحا بفوز النشامى
twitter \JordanFA
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انطلقت أفراح الجماهير الأردنية بفوز منتخب النشامى على حامل اللقب الأسترالي 1-0 في بطولة كأس آسيا 2019، واجتاحت التغريدات المباركة "تويتر" احتفالا بأول فوز عربي في البطولة.

وتوالت التغريدات المهنئة بإنجاز لاعبي المنتخب الأردني وأثنت على أدائهم في المباراة رغم أن أكثر المتفائلين بالمنتخب العربي لم يبد شجاعة في توقع سيناريو المواجهة.

وهنأ الملك الأردني عبدالله الثاني بفوز منتخب بلاده على المنتخب الأسترالي في المباراة التي جمعتھما على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وكتب رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز على حسابه في تويتر: "نبارك لنشامى منتخبنا الوطني فوزهم المستحقّ على أستراليا، آملين أن تكون هذه النتيجة فاتحة خير في مستهلّ مشاركتنا في كأس أمم آسيا. ألف مبروك".

وتداول مغردون صورا من احتفالات الجماهير الأردنية في الإمارات عقب الفوز المهم للأردن في أولى مبارياته في البطولة. 

وأبدت الجماهير العربية سعادتها بفوز المنتخب الشقيق وقال: "أحدهم فوز الأردن على أستراليا درس لكل المنتخبات العربية بعدم وجود المستحيل والمنتخب الأسترالي ليس "البعبع" الذي لا يقدر عليه أحد".

وعلق آخر على الروح القتالية التي ظهر بها لاعبو النشامى وتحسر على غيابها في مباراة افتتاح البطولة الأمس التي جمعت منتخبي الإمارات والبحرين.

وسخر بعض المغردين من سقوط حامل اللقب الكنغر الأسترالي المرشح الأقوى في البطولة مطالبين بتحضير الطبق الشعبي الذي تشتهر به الأردن "منسف" ولكن هذه المرة بلحم حيوان الكنغر.

المصدر: تويتر

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