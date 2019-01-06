الدحيل ينهي تعاقده مع مدربه المونديالي

أعلن نادي الدحيل حامل لقب الدوري القطري لكرة القدم إنهاء تعاقده بالتراضي مع المدرب التونسي نبيل معلول مدرب المنتخب التونسي السابق بعد نحو ستة أشهر فقط على توليه منصبه.

ونشر النادي القطري بيانا على موقعه الإلكتروني قال فيه: "توصلت إدارة النادي إلى اتفاق مع المدرب نبيل معلول يقضي بإنهاء تعاقده مع النادي بالتراضي والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع النادي مدربا للفريق الأول".

الدحيل ينهي ارتباطه مع معلول بالتراضي https://t.co/f5lOEqkEFHpic.twitter.com/LWo37d2uMx — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) ٥ يناير ٢٠١٩

كما أوضح أن الإدارة ستقوم بالتعاقد مع مدرب جديد لتولي مسؤولية الفريق الأول في الأيام القادمة.

وتعاقد الدحيل الذي يحتل المركز الثاني في مسابقة الدوري المحلي مع معلول في يوليو الماضي، بعدما قاد المنتخب التونسي في نهائيات مونديال روسيا.

وجاء التونسي البالغ 56 عاما خلفا للجزائري جمال بلماضي الذي قاد الفريق لإحراز ألقاب الدوري وكأس قطر وكأس الأمير الموسم الماضي.

وخاض الدحيل هذا الموسم 15 مباراة في الدوري القطري خسر فيها مرة واحدة بنتيجة 1-3 أمام السد، وأتاحت النتيجة للأخير تصدر الترتيب برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين عن الدحيل الوصيف.

وقاد معلول الدحيل في دوري أبطال آسيا في دور ربع النهائي وفاز على بيرسبوليس الإيراني بالدوحة 1-0 وخسر في طهران 1-3 ليودع المسابقة.

المصدر:أ ف ب