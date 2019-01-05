كأس آسيا 2019.. السومة يأمل في بلوغ سوريا المربع الذهبي

أكد نجم منتخب سوريا لكرة القدم، عمر السومة، أن هدف نسور قاسيون هو بلوغ المربع الذهبي من بطولة آسيا 2019، وذلك في تصريحات اليوم عشية مباراة بلاده الأولى غدا ضد المنتخب الفلسطيني.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في إستاد الشارقة، قال السومة تعليقا على تصريحات نقلت عنه بأن سوريا ستنافس على اللقب: "لم أتكلم عن هذا الموضوع وأنا متأكد من كل كلمة قلتها، ذكرت أننا لسنا هنا فقط من أجل المشاركة وسننافس. نأمل في بلوغ المربع الأخير".

فيما أكد مدرب نسور قاسيون، الألماني بيرند شتانغه، عند سؤاله عن استبعاده المهاجم المخضرم فراس الخطيب أن سبب الإبعاد طبي صرف.

واتفق معه مدرب نسور قاسيون، الألماني بيرند شتانغه حين قال: "لا أحد يقول إننا سنحرز اللقب ولسنا متكبرين. هناك عدة منتخبات تريد إحراز اللقب خصوصا تلك التي شاركت في المونديال على غرار اليابان وكوريا (الجنوبية) وأستراليا وإيران".

وتابع: "لاعبونا شبان بين الـ20 والـ30 من عمرهم ولن يقولوا أننا سنخسر، بل سنذهب إلى أبعد مسافة. سيركضون ويقاتلون لبلادهم. لا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحصل، العراق أظهر منذ زمن ما هو ممكن عندما أحرز اللقب (في 2007)".

وتطرق شتانغه إلى موضوع إستبعاد نجم الهجوم، المخضرم فراس الخطيب بالقول: "لا نواجه أي إصابات باستثناء فراس الخطيب الذي عانى من إصابة عضلية في ربلة ساقه منعته المشاركة في هذه البطولة".

وردا على تقارير أشارت إلى جهوزية الخطيب لخوض جزء من البطولة، أضاف: "فريقنا الطبي كشف أن الخطيب لم يكن قادرا على الجري في معسكرنا في دمشق. هذا قرار طبي صرف".

وبشأن المواجهة غدا الأحد ضد المنتخب الفلسطيني في المجموعة الثانية التي تضم أيضا أستراليا حاملة اللقب والأردن، قال المدرب الألماني: "كل لاعب ومدرب يرغب بالفوز في المباراة الأولى. لأنك إذا حققت بداية جيدة يمكنك أن تذهب بعيدا وإلا ستكون تحت الضغط أمام الأردن وأستراليا وهما خصمان صعبان".

بدوره، شدد السومة على أن: "لاعبينا جاهزون وإن شاء الله نفرح جماهيرنا التي ستساندنا وتكون ملتفة حول المنتخب خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي. نحترم منتخب فلسطين وشاهدناه في أكثر من مباراة. منتخبنا من أفضل المنتخبات في آسيا وإن شاء الله نقدر على المنافسة".

وعن بحث هداف الدوري السعودي في ثلاث مناسبات عن لقب الهداف القاري، قال السومة: "كل المهاجمين مهمتهم ترجمة الفرص. أتمنى أن أكون أنا أو أحد زملائي على رأس ترتيب الهدافين"، مضيفا إن عدم تأهل سوريا إلى الدور الثاني في خمس مشاركات "يمنحنا دافعا إضافيا" لتقديم الأفضل.

المصدر: أ ف ب