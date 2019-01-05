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مانشستر يونايتد يتخطى ريدينغ في كأس الاتحاد

الرياضة

مانشستر يونايتد يتخطى ريدينغ في كأس الاتحاد
Reuters
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تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه ريدينغ 2-0، اليوم السبت في الدور الرابع من البطولة.

وسجل هدفي "الشياطين الحمر" كل من خوان ماتا في (د.22 من ركلة جزاء) وروميلو لوكاكو في (د.45).

كما بلغ الدور ذاته، برايتون بعدما فاز على مضيفه بورنموث 3-1، وكذلك صعد ويستهام بعد فوزه على بيرمينغهام سيتي 2-0.

المصدر: وكالات

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